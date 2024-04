Basket C Gold. Costone sfida. Agliana, al via la fase decisiva

Domenica 21 ore 18, mercoledì 24 alle 21 e poi domenica 28 ancora alle 18. Sono le date di gara 1, 2 e 3 della serie di semifinale playoff tra Costone e Agliana. Le prime due partite si giocano al PalaOrlandi, la terza in trasferta. Il countdown è già partito per Bruttini e compagni, dopo una seconda fase giocata alla grandissima con 8 vittorie in altrettanti incontri di poule promozione. Il Costone ha ribadito sul campo i favori del pronostico e, da gran favorito, si presenta anche ai playoff. Pur consapevole delle difficoltà che possono presentare avversari del calibro di Agliana, che si è dimostrata capace di ottenere vittorie importanti nella seconda fase del torneo. Due su tutte, quelle contro Prato, altra teorica grande favorita per il campionato ma estromessa dai playoff proprio per effetto del doppio ko con Agliana.

A.F.