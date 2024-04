BASKET C POULE SALVEZZA. Castelnovo Monti resta a punteggio pieno

CASTELNOVO MONTI

87

MODENA

82

E80 GROUP CASTELNOVO MONTI: Giberti, Magnani 19, Vinciguerra, Longagnani, Bosnjak 13, Codeluppi 3, Bravi 14, Tosti 13, Morini 4, Parma Benfenati 21. All. Vozza.

MO.BA MODENA: Reale 10, Twum, Obitso 3, Mingotti 4, Casu 20, Saccone 11, Mantovani 3, Nasuti 24, Taddei 7, Covolo ne. All. Coppeta.

Arbitri: Wong e Fusetti di Ferrara.

Parziali: 19-22, 34-44, 61-64, 76-76.

Serve un tempo supplementare all’E80 Group Castelnovo Monti (6) per restare a punteggio pieno nella poule salvezza di Serie C. La gara con un Mo.Ba Modena (0) in crisi di risultati è ben più complessa di quanto ci si aspettasse, con gli ospiti che volano a +15 e Castelnovo che riesce ad impattare a quota 76 con Parma Benfenati. Nell’overtime i canestri della sicurezza sono di Magnani.