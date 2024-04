Basket C. San Marino sconfitta. Domenica la ‘bella’

Porto Sant’Elpidio vince 75-69 coi Titans in gara2 dei quarti playoff e la serie va alla bella di domenica al Multieventi (ore 17). I biancazzurri, sempre con le rotazioni cortissime visto che Dini e Pesaresi sono out, sono andati sotto anche in maniera pesante nel corso del match, ma hanno raddrizzato tutto nella metà del terzo quarto e se la sono giocata fino alla fine. Nel primo tempo i marchigiani, con Boffini molto caldo, riescono addirittura a doppiare gli avversari sul 36-18, col primo tempo che dice vantaggio in doppia cifra sul 43-32. Dopo due minuti di terzo periodo sembra vera fuga sul 51-35, ma la difesa sammarinese migliora e in attacco Felici e Gamberini dominano in area. Nella parte centrale del quarto la squadra di Millina rosicchia tutto lo svantaggio (55-52 al 28’) e all’inizio dell’ultimo periodo passa anche avanti sul canestro di Felici (60-61). Si decide tutto in volata. A 2’ dalla sirena è 69-69, poi il canestro locale e San Marino che non segna più. La chiudono due liberi a 20’’ dalla fine di Fabi, con la serie che dunque va a gara3. La vincente affronterà Osimo in semifinale. Il tabellino: Borello 1, Pagliarani ne, Gamberini 23, Frigoli 8, Macina 8, Fusco 11, Botteghi ne, Dini ne, Felici 18, Pesaresi ne, Monticelli, Gasperoni. All.: Millina. Parziali: 25-13, 43-32, 60-56.