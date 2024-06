Basket. Costone: caccia all’allenatore. Tanti nomi ma nessuna certezza

È caccia al nuovo allenatore del Costone. Dopo il divorzio consensuale con Maurizio Tozzi, giunto all’indomani della vittoria del campionato, la società è a lavoro per trovare la guida tecnica della squadra che affronterà la B interregionale. Non trapela nulla da fonti ufficiali, sebbene ci sia nome che circola insistentemente: è quello dell’ex Mens Sana Giulio Griccioli, che approderebbe al Costone dopo l’esperienza in Cina, ai Beijing Ducks. Altre voci riguardano il ritorno di Marco Collini, attualmente a Monteroni, figura che già ha allenato la prima squadra del Costone e con cui ha vinto l’allora DNC nella stagione 2011/’12. Già quest’anno Collini ha collaborato con il Costone con il progetto di coinvolgimento delle scuole ma ha anche aiutato coach Tozzi, come "consulente esterno", negli allenamenti di preparazione alle finali con la Mens Sana. Nelle scorse settimane si parlava anche di Maurizio Lasi, ma l’ex coach della Virtus si è accasato come responsabile delle giovanili a Treviglio. In ogni modo il Costone potrebbe guardare a fuori città, a piste fiorentine per esempio, anche se al momento sono solo ipotesi. Certo è che l’eredità lasciata da Maurizio Tozzi è importante. Bellissime le sue parole di saluto. "Ti abbraccio Costone – ha scritto su Facebook -. Grazie per tutto ciò che mi hai concesso e trasmesso. Ho percepito tutta la tua virtù e la tua storia. Stretto da quel luogo magico ho visto quella Siena che sai raccontare e che forse possiamo solo rimpiangere. Forte è l’orgoglio di aver vinto per te. Eternamente grato". "Mi occuperò di altro – aveva spiegato lo stesso Tozzi in un’intervista diffusa dalla società –. È stato un campionato molto intenso che mi ha dato tutte le risposte che cercavo. Penso che sia giusto chiudere qui. Il futuro è del Costone: quest’annata rimarrà un’esperienza di vita indelebile e profonda per me e per tutte le persone che hanno condiviso quest’avventura".

AF