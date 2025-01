Basket. Despar al derby

Messa alle spalle l’amara sconfitta in volata di Santa Maria Maddalena, la Despar 4 Torri di Divisione Regionale 3 ritorna in campo oggi alle 21.30, quando al Pala Aeffe di Ferrara arriverà il Gruppo Raviole Cento, in un’altra gara delicata per i granata.

Gli ospiti, usciti vincitori nel derby con la Benedetto XIV Cento nell’ultimo turno, inseguono la 4 Torri a due lunghezze di distacco. Per i padroni di casa, invece, c’è l’obbligo di voltare pagina e ritrovare una vittoria che manca da due giornate.

Ottava giornata: Basket Estense-Despar 4 Torri 78-72; Progresso Happy Basket-Veni Basket 46-49; Benedetto XIV Cento-Gruppo Raviole Cento 77-69; Acli G88-Happy Basket College 55-48; Pgs Corticella-Matilde Basket Bondeno 49-76.

Nona giornata: Matilde Basket Bondeno-Vis 2008 Ferrara; Veni Basket-Pgs Corticella; Happy Basket College-Progresso Happy Basket; Benedetto XIV Cento-Acli G88; Despar 4 Torri-Gruppo Raviole Cento. Riposa: Basket Estense 2011.

Classifica: Matilde Basket Bondeno 14; Pgs Corticella, Happy Basket College, Vis 2008 Ferrara 10; Basket Estense 2011 8 Despar 4 Torri, Acli G88 6; Progresso Happy Basket, Benedetto XIV Cento, Gruppo Raviole Cento 4; Veni Basket 2.