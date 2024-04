Basket divisione 1 PLAYOFF. La corazzata Tigullio sulla strada della Landini

A Santa Margherita Ligure contro il Tigullio leader della regular season: stasera (ore 21) il primo atto delle semifinali di playoff in Divisione Regionale 1 per la Gino Landini Lerici, priva del play-guardia Gaspani e con l’ala-pivot Omeragic in forse. Match di ritorno a Montepertico ed eventuale ’bella’ di nuovo nel Tigullio. Chiavari-Rapallo l’altra semifinale. Sempre oggi alle 19.30 al Palasprint, il Follo al completo gioca ’gara 3’ dei playout contro la Valpetronio Casarza. Iin Divisione Regionale 2 oggi alle 18 al ’PalaBiagini’ di Lerici derby fra la capolista Canaletto e la Golfo dei Poeti, terza forza del girone dietro alla My Basket Genova A. Gli altri incontri in programma: All About Basket Genova-Pontremolese, Centro Sestri Levante-Futura Ge, My Basket A-Aurora Chiavari, Santa Caterina-My Basket B e Villaggio Chiavari-Pro Recco.