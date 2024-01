Basket divisione regionale 1. Artusiana, ad Argenta mirino sul 2° posto. Lo Scirea tenta di sgambettare Ferrara

L’ultima giornata d’andata nel campionato di Divisione Regionale 1 è un turno delicato per le due formazioni forlivesi. Dopo aver riposato lo scorso weekend, alle 19 l’Artusiana Forlimpopoli è impegnata ad Argenta, seconda della classe. Occhio a un veterano di valore assoluto come Simone Cortesi (quasi 13 di media), un lungo solido come Francesco Montaguti e ai tanti prodotti della cantera: Magnani, Alberti e i più giovani Manias e Boggian. Per Forlimpopoli un successo significherebbe portarsi a -2 dal secondo posto.

Alle 18.30, invece, lo Scirea ospita a Bertinoro il 4 Torri Ferrara. Bianchi, Verrigni, Caselli: molti sono i giocatori che, soprattutto sul perimetro, potrebbero fare male ai bianconeri che, però, non hanno nulla da perdere e cercheranno due punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona playout.