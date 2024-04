Basket Divisione Regionale 1. Favola Valbisenzio. È in semifinale playoff

E si vola in semifinale play off di Divisione Regionale 1 (la vecchia serie D). Altra impresa del Valbisenzio Basket, che nella bella della serie dei quarti di finale contro Basket Sestese riesce ad imporsi, in un palazzetto di Vaiano gremito, per 64-57 e guadagnare così la possibilità di continuare a coltivare il sogno del salto di categoria.

Partita tutt’altro che semplice per i valbisentini. Primo quarto in equilibrio con Sestini per gli ospiti che prova a scavare il solco, ma i ragazzi di coach Vaiani sono bravi a rimanere in partita e ad arrivare alla prima sosta sotto di una lunghezza (14-15). Un allungo ospite nel secondo quarto fa paura ai valbisentini, ma Pinna e Lucchesi rispondono per le rime e Vaiano arriva sul +5 all’intervallo lungo (34-29), pur sapendo benissimo che la partita è ancora decisamente in bilico. Nel terzo quarto Bonari porta i padroni di casa sul +10, ma gli ospiti non ci stanno e si riportano a tre punti di distanza per poi provare il tutto per tutto nella frazione finale. Nell’ultimo quarto la tensione è palpabile, ma i canestri pesanti di Querci e Acciaioli e la precisione di Navicelli ai liberi regalano un vittoria sudata ma meritata ai valbisentini. In semifinale la compagine vaianese dovrà vedersela con Cus Firenze, sempre al meglio delle due vittorie su tre gare. Primo match nel prossimo weekend, sul parquet dei fiorentini. "Ho preso la guida della squadra all’inizio del girone di andata, ora cerchiamo di raccogliere ciò che abbiamo seminato togliendoci delle soddisfazione a lungo scomparse a Vaiano – commenta euforico a fine gara coach Vaiani -. Stiamo facendo un percorso di crescita, sportivo e societario, molto importante. I risultati di tutte le squadre ne sono lo specchio evidente. Ora sotto con le semifinali e grazie a tutti i sostenitori che hanno riempito il palazzetto per darci manforte". Ecco il tabellino dei vaianesi: Bonari 5, Pinna 9, Guerrini 2, Navicelli 17, Parisi 2, Benvenuti, Biagi 1, Acciaioli 2, Querci 13, Sarti, Lucchesi 13. All. Vaiani.

L. M.