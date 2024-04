Basket Divisione regionale 1. Legends battuti a Rosignano in gara-uno dei playoff. Giovedì ritorno alla Dogali

ROSIGNANO

76

LEGENDS CARRARA

65

ROSIGNANO: Ticà 14, Brunelli 23, Maffei 14, Rubini 10, Cosimi, Boldrini, Dalle Ave 8, Zadi, Ciardi 4, Belli, Armillei 3, Menzaghi. All. Raspo.

LEGENDS CARRARA: Viola 14, Donati 11, Tongiani 2, Benfatto, Leonardi 5, Diamanti M. 18, Diamanti L., Olivi 3, Peselli 6, Borgini 6. All. Fiorani.

Arbitri: Filipovic di Siena e Luciano di Lucca.

Parziali: 22-14, 38-31; 61-47.

ROSIGNANO – Niente colpaccio per i Legends che in gara-1 del primo turno di playoff della Divisione regionale 1 non ribaltano il pronostico e perdono contro la seconda forza del girone A. Apuani sempre dietro a rincorrere (–8 al primo intervallo) e meglio nel secondo tempino dove, con un parziale equilibrato di 16-17, i gialloviola restano in partita. Va peggio al rientro in campo dopo l’intervallo con i locali che spingono a allungano a +14 (parziale terzo tempino 23-16). Nella quarta frazione i Legends provano a recuperare, sospinti dai canestri di Viola, Donati e Michele Diamanti (nella foto), tutti in doppia cifra, ma i livornesi tengono alta la guardia, si fanno rosicchiare qualche punto ma si aggiudicano il match. Le percentuali al tiro sono del 48% da sotto (18/37), 22% nelle triple (4/18), 53% nei liberi (9/17). Giovedì gara-2 alla Dogali (ore 21) dove sarà obbligatorio (e sufficiente) vincere (non importa la differenza canestri) per andare alla decisiva gara-3.

ma.mu.