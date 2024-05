Basket Divisione regionale 1. Legends, stagione oltre le aspettative. Playoff come ciliegina

Un campionato nuovo, un ruolo di matricola (qualche volta anche terribile e che si è tolta alcune soddisfazioni), una salvezza conquistata con una giornata di anticipo, la partecipazione ai playoff. E’ stato un campionato da ricordare quello che i Legends hanno appena terminato nella Divisione regionale 1 (ex serie D). Dopo 24 partite, la squadra di Antonio Fiorani (vice Guglielmo Rossi) ha concluso la stagione regolare con 24 punti al settimo posto (alla pari con il Castelfranco di Sotto, ma vantando nei confronti dei pisani il 2-0 negli scontri diretti), 12 vittorie e 12 sconfitte, 1547 i punti realizzati (media 64,4 a partita) e 1528 quelli subiti (media 63,6 a partita), con la difesa che alla fine è risultata la più forte del girone A. Arrivando settimi (nonostante alcuni infortuni che hanno condizionato tutta la stagione), i Legends non solo si sono salvati, ma hanno anche acquisito il diritto di partecipare ai playoff dove però le cose non sono andate bene: sconfitti dal Rosignano fuori casa in gara-1 (76-55) e in casa in gara-2 (73-79), si sono subito congedati dalla poule promozione, obiettivo che comunque a inizio stagione non era neppure all’orizzonte. La guardia Gabriele Viola (nella foto) si conferma il miglior realizzatore con 461 punti, seguito dal pivot Jacopo Donati con 310 e dalla guardia Michele Diamanti con 226.

ma.mu.