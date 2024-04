Basket divisione regionale 1. Testa ai play-off per Certaldo e Cerretese

Un ultimo impegno dopo la sosta per le festività pasquale per le formazioni del circondario impegnato nel campionato di Divisione Regionale 1. Tre gare la cui posta in palio non è così determinante per nessuna delle tre squadre locali visto che tutte hanno già centrato il proprio obiettivo. Partiamo dal girone B, dove la Virtus Certaldo è già certa di partecipare ai play-off. Al massimo il team di coach Andrea Crocetti può ambire a guadagnare una posizione, dall’attuale settima alla sesta, ma ciò non cambierebbe poi troppo il tabellone play-off con i bianconeri che dovrebbero affrontare la terza in classifica anziché la seconda. Sabato alle 21 alla palestra di Canonica la Virtus ospiterà proprio la Montesport Montespertoli, che invece è già matematicamente salve visto l’ampio margine di 10 punti dalla decima classifica, e non può ormai più ambire ad un posto nei play-off. All’andata ebbero la meglio gli uomini di Crocetti per 75-82 e quindi ha facile attendersi che anche stavolta si possa assistere ad una bella gara. Nel girone B, invece, dopo aver festeggiato la sicura permanenza in categoria qualche settimana fa, la Cerretese si è poi assicurata anche un posto nei play-off, esattamente il settimo. I biancoverdi non possono infatti ambire a scalare ulteriori posizioni e sono certi di finire davanti al Calenzano, visto che anche in caso di arrivo a pari punti sono in vantaggio negli scontri diretti per differenza canestri (un solo punto di vantaggio). Così nel primo turno dei play-off se la dovranno vedere con la seconda in classifica. Play-off che prenderanno il via domenica 14 aprile e si disputeranno al meglio delle cinque sfide con le prime due, e l’eventuale ’bella’, in casa della squadra meglio piazzata. Insomma, a Virtus Certaldo e Cerretese servirà più di un’impresa per cercare di arrivare al triangolare di spareggio tra le vincenti dei play-off di ciascuno dei tre gironi, che mette in palio l’unico posto disponibile nella prossima Serie C Unica.

Si.Ci.