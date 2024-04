Basket divisione regionale. International per il salto. La Grifo vuole i playout

Ritornano in campo, dopo la sosta pasquale, International e Grifo in quello che si appresta a essere l’ultimo quarto di stagione regolare del torneo di Divisione Regionale 1. Sulla scia delle cinque vittorie consecutive prima di Pasqua, l’Easy Car International di coach Serio cerca un altro colpaccio importante nella sfida casalinga contro l’Artusiana Forlimpopoli in programma domani alle 21 alla palestra Ravaglia, con l’obiettivo di provare a scavalcarla in classifica (24 punti per Forlimpopoli, 22 per i biancorossi che però all’andata cedettero di 21 punti). La Grifo guidata da Giorgio Tampieri scenderà in campo sabato alle 18.30 a Bertinoro contro il Gaetano Scirea.

I biancoblù (vittoriosi all’andata) cercano punti importanti per mantenere il penultimo posto che porterebbe ai playout: ora sono due i punti di vantaggio sull’ultima classifica (ad ora Russi) che retrocede direttamente.

l.m.