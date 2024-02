Basket, domenica a Bottegone inizia per il CUS Pisa il girone per la permanenza in serie C

Pisa, 29 febbraio 2024 – Al via la seconda fase di qualificazione per il Cosmocare CUS Pisa, all’esordio domenica sul campo del Valentina’s Bottegone, in un impegnativo girone per mantenere la permanenza nel campionato di serie C. I padroni di casa, terzultimi nel girone A, sfidano gli universitari, penultimi nel girone B, nonostante l’ultima gara vinta nella regular season con Synergy Valdarno. IL NUOVO GIRONE – Gli universitari partecipano al girone D, con le già incontrate Fides Livorno e Monsummano, provenienti dal girone B della prima fase, e con US Livorno, Bottegone, Montevarchi e Fucecchio, ex girone A, con cui giocheranno otto gare tra andata e ritorno. La classifica, che tiene conto dei punti fatti in fase 1, vede US Livorno a quota 10, Fides Livorno a 8, Montevarchi e Bottegone a 6, Cosmocare CUS Pisa, Monsummano e Fucecchio a 2. Pur considerando che le quattro squadre provenienti dal girone A (Us Livorno, Bottegone, Montevarchi e Fucecchio), giocheranno due partite in meno della altre, il quintetto universitario, per la situazione di partenza e per quanto ha fatto vedere finora, difficilmente potrà rientrare tra le prime due, e, come primo obiettivo, dovrà evitare l’ultima posizione, sinonimo di retrocessione diretta, per approdare ai play-off. BOTTEGONE – La squadra allenata da Maurizio Milani è partita da neopromossa, dopo aver stravinto il campionato di serie D dello scorso anno, con un gruppo trascinato dal tiratore Zaccariello, ben sostituito da Riccio, ex Quarrata in C gold, che nella regular season ha viaggiato con una media vicina i venti punti a partita. Tra i giocatori più validi da segnalare anche Mati, guardia ex Montale, e, tra i lunghi, i pivot Cukaj, ex Quarrata, Delage e capitan Banchelli. La stagione 2023-24 non è stata finora brillantissima per la squadra termale, inserita nel girone A: i ragazzi di Milani hanno terminato la prima fase al terzultimo posto, con 8 vittorie, 5 in casa e 3 in trasferta, risultando sconfitti nelle ultime tre gare disputate, dopo un poker di vittorie. COSMOCARE CUS PISA – La squadra di coach Forti sembra aver superato il periodo buio, grazie alle ultime prestazioni e al ritorno alla vittoria, dopo due mesi di astinenza. La salvezza rimane un obiettivo difficile, certamente si dovrà passare dai play-off, visto il valore di US, Fides Livorno e Montevarchi, ma l’importante sarà evitare l’ultima piazza, sinonimo di retrocessione diretta. “Il periodo nerissimo sembra passato -dichiara fiducioso il coach pisano- e vogliamo entrare nella seconda fase a tutto gas...Le ultime tre partite ci hanno dato segnali positivi, vogliamo divertirci, essere indigesti e poi vedremo...” Giuseppe Chiapparelli