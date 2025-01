BASKET DR1. Aics, bivio in casa contro Riccione. E lo Scirea riceve la capolista

Quattro giornate al termine della prima fase nel campionato di Divisione Regionale 1 e ancora tutto è possibile per le due formazioni forlivesi. Per entrambe, il sogno sarebbe quello di entrare nella Poule Promozione, arrivando nei primi cinque posti, per conquistare con largo anticipo la salvezza.

Per l’Aics il compito è complicato, visto il ritardo di 4 punti dal quinto posto e una striscia negativa aperta di quattro ko consecutivi. Oggi, con inizio alle 18.30, Pinza e compagni ospiteranno al Villa Romiti i Dolphins Riccione, appaiati ai forlivesi in classifica, per una sfida fratricida: chi vince può ancora sperare, chi perde sarà quasi matematicamente condannato alla Poule Salvezza. Tra le fila rivierasche, attenzione al bomber Russu e a Rosario Cruz, entrambi vicini ai 20 punti di media.

Sfida complicata anche per il Gaetano Scirea che, sempre alle 18.30, attende a Bertinoro la capolista Massalombarda, reduce dal successo di giovedì 74-69 contro Tiberius che ha confermato i bianconeri al quarto posto. Tanti gli ex in campo, tra cui Simone Fabiani e Franco Flan, in un match probante per i ragazzi di coach Emiliano Solfrizzi che non avranno nulla da perdere al cospetto della favorita numero uno alla promozione.

Valerio Rustignoli