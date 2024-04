Basket DR1. Asciano al comando. Poggibonsi spera nella beffa finale

Nell’ultimo turno di regular season di Divisione Regionale 1 (partite previste tutte in contemporanea questa sera alle 21) le squadre senesi vanno alla ricerca della migliore posizione possibile nella griglia playoff. La lotta per il primo posto è ristretta a due squadre: Asciano e Poggibonsi. La formazione delle crete è in vantaggio di 2 lunghezze e può blindare la vetta della classifica con una vittoria sul parquet della già retrocessa Terranuova Basket. A sperare sono i giallorossi valdelsani che devono battere in trasferta Scandicci, anch’essa già retrocessa, e attendere notizie dal campo del Valdarno. In terza posizione c’è la Simus Monteroni attesa dall’impegno casalingo piuttosto agevole contro Jokers Legnaia, squadra già retrocessa e penultima con 10 punti all’attivo. In caso di successo il team di Collini manterrebbe la terza piazza. A San Giovanni Valdarno c’è invece in palio la quinta posizione (ma potenzialmente anche la quarta in base al risultato di Affrico) nella sfida tra Galli e Valdelsa Basket. La Parmolaia Maginot attende invece la visita dell’Affrico Firenze con la certezza ormai acquisita dell’ottava posizione nella griglia playoff. Turno di riposo invece per il Cus di coach Bicchimatematicamente retrocesso.