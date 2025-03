Basket DR1. Asciano centra la diciassettesima vittoria di fila

Nell’undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1 prosegue la marcia che non conosce sosta della Advinser Asciano. La compagine biancazzurra allenata da coach Totaro ottiene la vittoria consecutiva numero 17 battendo la Gea Grosseto con il punteggio di 73-66 (Losigo R 9, Losigo L 3, Gazzei 2, Becatti 6, Falcai 8, Falchi L 10, Chierchini, Falchi R 15, Casini 5, Lorenzoni 5, Rosati 6, De Marco). Un successo che suggella il secondo posto degli ascianesi grazie anche alla contemporanea battuta d’arresto della Pallacanestro Valbisenzio contro la capolista Virtus Certaldo. Al PalaPerucatti (che ha ospitato Asciano per l’ indisponibilità del PalaGrandi) è grande festa per i biancazzurri che proseguono nel loro eccezionale cammino.

Sconfitta di misura per la Simus Monteroni sul campo della Laurenziana. Dopo una partita aperta e combattuta fino alla fine la formazione di coach Rossi cede di misura per 55-53 (Bamchero, Perinti 2, Starnini 3, Muzzi, Santini 5, Manetti 8, Lenardon 9, Piattelli 7, Tognazzi 15, Spaggiari, Bovo 4). Ancora tutto aperto dunque in chiave playoff dopo la bagarre a centro classifica è veramente impressionante. Nel gruppo di squadre in lotta c’è anche la Paolo Nesi Tappezzerie Poggibonsi che a Sesto Fiorentino fallisce una ghiotta occasione per agganciare il quarto posto. I giallorossi perdono 62-55 contro la Sestese dopo una partita troppo sotto tono per Del Cucina e soci. Grande vittoria in volata, invece per il Valdelsa Basket di coach Lanza. Nella sfida del PalaFrancioli contro la Pallacanestro Galli San Giovanni i biancorossi si impongono in volata 60-59 ottenendo 2 punti veramente pesanti che lasciano aperte le speranze playoff del Valdelsa. Nella gara del sabato è arrivato un ko casalingo per la Parmolaia Maginot battuta dalla forte Montespertoli per 80-99.