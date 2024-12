Basket DR1. Cade la Maginot. Bene Monteroni e Nesi Poggibonsi

Nell’ultima fatica del 2024 non riesce alla Parmolaia Maginot il colpo esterno sul parquet del Galli San Giovanni. I ragazzi di Locatelli cedono 81-75 (Ciacci 6, Bianciardi 7, Giovenali, Falchi 21, Bartelloni 3, Delfino 2, Iannoni 5, Caldarelli 4, Vegni 11, Cini 10, Chellini 6, Morelli) dopo una gara combattuta e molto equilibrata. I senesi finiscono a -15 ma non mollano mai riuscendo a rientrare nel finale senza però impensierire troppo la compagine locale.

Torna al successo dopo 4 ko consecutivi la Simus Monteroni. I ragazzi di coach Rossi non lasciano scampo alla Synergy Valdarno imponendosi con il punteggio di 88-60 (Banchero 4, Perinti, Picchi 5, Starnini 6, Santini 12, Lenardon 2, Tognazzi 4, Milano 20, Piattelli 22, Bovo 13).

Successo molto importante anche per la Paolo Nesi Tappezzerie Poggibonsi. La formazione giallorossa si impone in volata sulla Laurenziana Firenze per 62-61 al termine di una partita al cardiopalma. Vittoria di squadra per la formazione Valdelsa a che accorcia così il distacco dal gruppo delle inseguitrici della capolista Certaldo.

Il campionato adesso osserverà una lunga sosta di circa 20 giorni. Il ritorno in campo è previsto per weekend dell’11/12 gennaio.