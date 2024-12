Basket DR1. Correggio fa il blitz

CASTELFRANCO

69

CORREGGIO

77

CASTELFRANCO: Govoni, Tomesani 16, Coslovi 8, Lorusso 11, Dawson 2, Vannini 4, Del Papa 3 , Betti 7, Pascucci 2, Fraulini, Lanzarini 10, Roncarati 6. All. Cilfone.

PALLACANESTRO CORREGGIO: Messori 7, Manicardi 2, Scaravelli ne, Pietri 15, Spallanzani 8, Mariani 10, Iannelli 17, De Lucia ne, Serli, Pini 13 , Butkevicius 2, Ferrari 3. All. Pantaleo.

Arbitri: Venturi di Ravenna e Di Martino di Bologna.

Parziali: 13-18, 31-34, 44-56.

Seconda vittoria consecutiva per la Pallacanestro Correggio (8), che sbanca Castelfranco (8) nel posticipo di Divisione Regionale 1 e aggancia i modenesi in classifica, oltre a conquistare il vantaggio negli scontri diretti. Dopo una prima parte di gara equilibrata, gli uomini di Pantaleo allungano con decisione nella ripresa, sfruttando al meglio la superiorità sotto i tabelloni: in assenza di Sutera, si mettono in evidenza Iannelli, Pietri e Mariani, in doppia cifra al pari del solito Pini.

Nel prossimo turno Correggio, che sembra aver messo alle spalle il momento difficile, affronterà in casa la capolista Piacenza.