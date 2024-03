Basket dr1. I Tigers non graffiano. Vince Argenta

Con i Dolphins Riccione a riposo, è stata la volta solo dei Villanova Tigers per quanto riguarda le squadre locali nel girone B di Dr1 emiliano-romagnola. La formazione di Amadori ha perso in casa con la capolista Argenta, chiudendo avanti al 30’ (53-50) ma cadendo negli ultimi dieci minuti sotto i colpi di Federici. Dopo qualche minuto di quarto periodo è già 56-59, poi anche 58-69. I Tigers tentano un ultimo recupero con Zannoni e Raffaelli, ma Argenta controlla e vince. Il tabellino: Bomba 8, Zannoni 17, Polverelli 8, Raffaelli 14, Buo 11, Zanotti 7, Bollini 4, Mussoni 2, Ceccarelli, T. Guiducci. All.: Amadori. La Dr1 va ora in pausa pasquale. I primi impegni di aprile vedranno Riccione a Russi venerdì 5 e Villa sul campo di Granarolo domenica 7. La classifica: Argenta 40; Budrio e 4 Torri Ferrara 38; Granarolo 34; Villanova Tigers 30; Riccione Dolphins, Massa e Baricella 26; Forlimpopoli 24; International Imola 22; Gaetano Scirea Bertinoro e Cesena 20; Raggisolaris Faenza e Castel San Pietro 18; Omega Bologna e Grifo Imola 12; Russi 10.