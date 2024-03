Basket dr1. Il Jolly cade a Casalecchio

MASI CASALECCHIO

69

BASKET JOLLY

62

MASI CASALECCHIO: Cassanelli, Nicoli 32, Versura, Ballanti 4, Lagna 2, Rachelli, Anesa, Masina 8, Barilli 2, Mazzoli 11, Salsini 5, Micco 5. All. Forni.

BASKET JOLLY: Foroni M. 20, Foroni F. 3, Piccinini 9, Bertoni, Riccò 2, Gabbi 11, Marino T. 6, Braglia 3, Marino M.2, Canovi 6. All. Gibertoni.

Arbitri: Venezia di Ferrara e Trinca di Bologna.

Parziali: 21-23, 38-35, 51-43.

Sconfitta esterna per il Basket Jolly (24), sconfitto a Casalecchio dalla Polisportiva Masi (26) che supera così la squadra di Gibertoni in classifica. I cittadini chiudono in scia il primo tempo con Matteo Foroni sugli scudi, per poi subire l’allungo dei padroni di casa trascinati da un Nicoli praticamente immarcabile, che chiude con 32 punti e ben 6 "bombe" all’attivo.