Basket dr1. Il Jolly si scioglie contro Vignola

Sconfitta casalinga per le reggiane impegnate negli anticipi. A Villa Sesso il Basketreggio (16) conferma un momento non brillante cadendo 79-71 con Anzola (24): partita subito in salita per i locali, che sono sotto di 16 lunghezze a metà gara, arrivano quasi a rimontare, ma i bolognesi abbassano il piede dall’acceleratore. Nelle fila cittadina tre in doppia cifra: il migliore è Bertolini (17), seguono Fall (15) e Pighini (12). Netto stop, invece, per un Basket Jolly (24) che voleva sfruttare il match della Primo Maggio con Vignola (30) per spiccare il volo: i modenesi si prendono totalmente la scena, trascinato dai 43 punti totali della coppia Cappelli-Torricelli, e giocano 40’ in totale controllo, imponendosi 98-62. Nella squadra di Gibertoni gli unici a trovare il canestro con un minimo di continuità sono Tommaso Marino (14, nella foto), Gabbi (12) e Manini (10).

Oggi si conclude l’ottava di ritorno con un posticipo in salsa reggiana: alle 18, al PalaAeB di Cavriago, la Icare (10) riceve la visita della Nubilaria (8). I padroni di casa vogliono portarsi a +4 dal fanalino di coda, a cui manca la vittoria da ben sette partite.