Basket dr1. International e Grifo, il sorriso è doppio

Doppia festa in Divisione Regionale 1, con Grifo e International entrambe vittoriose in rimonta nell’ultimo turno prima della sosta pasquale. La Grifo espugna il campo di Baricella con il punteggio di 83-79 grazie a un super ultimo quarto in attacco, dopo aver rincorso per tutta la partita. La rimonta si concretizza grazie ai 29 punti siglati nei 10’ finali, grazie soprattutto alle prove balistiche di Signorini (22 punti), Carboni (12), Laghi, Pirazzini e Schillani (10 entrambi).

Un successo che riscatta le ultime sconfitte dei biancoblu, l’ultima per 63-69 in casa con Granarolo nel recupero della quinta giornata.

Cala il pokerissimo l’Easy Car International che grazie al 76-66 casalingo su Cesena porta a casa la su quinta vittoria consecutiva. Ricci Lucchi (17), Sinatra (14) e Roli (13) sono i fautori della rimonta dei biancorossi che dopo aver faticato in avvio, nella ripresa scaldano le mani e portano a casa altri due punti d’oro. In attesa di tornare in campo dopo Pasqua.

l.m.