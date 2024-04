Basket dr1. L’International domina. La Grifo sorride a metà

Vince l’International, non la Grifo, dopo l’ultimo turno di Divisione Regionale 1 che vede solo i biancorossi ritrovare la vittoria. L’Easy Car International supera l’Omega Basket 85-58 dopo una partita condotta con merito e nella quale il grande protagonista è Ricci Lucchi, autore di 20 punti, ottimamente supportato da Baldassarri (13), Troisi (11) e Marcacci (10).

Un risultato che sorride anche alla Grifo, uscita sconfitta in casa per 70-76 per mano di Cesena ma ancora penultima e in coabitazione con la stessa Omega. I biancoblù di coach Tampieri si svegliano tardi in una partita che Cesena ha sempre comandato toccando il +15. La Grifo ha un sussulto nel finale riportandosi sotto a 2’ dalla sirena ma non basta per portare a casa i due punti. Da segnalare le prove di Signorini (23 punti) e Laghi (13). L’International è tornata in campo ieri sera a Villanova contro i Tigers mentre la Grifo soltanto l’8 maggio a Massa Lombarda.