BASKET - "DR1» MASCHILE. Libertas batte anche il Bellaria

Libertas

85

Bellaria

69

LIBERTAS LUCCA: Servadio 5, Mattei, Lorenzi 15, Fracassini 24, Lombardi 2, Piercecchi 2, Morello 4, Guidi 10, Cecconi 18, Brunelli, Tonacci 4. All.: Romani.

BELLARIA CAPPUCCINI PONTEDERA: A. Cecchi 16, Boschi 10, Mattolini 2, Mureddu, M. Cecchi 14, Cammilli 2, Diviggiano 4, Berti 15, Giusti 6. All.: Calvani.

Arbitri: Collina di Montemurlo e De Chiara di Capraia e Limite.

Note: parziali 19-25, 39-43, 63-58.

LUCCA - La Libertas porta a casa il successo, anche se non parte bene. Bellaria parte subito aggressiva ed il primo quarto va in archivio sul 19-25, con canestri impossibili degli avversari. Nel secondo la musica non sembra cambiare e Pontedera continua a gestire il vantaggio, chiudendo sul 39-43. Al rientro Fracassini, assieme a Lorenzi e Cecconi hanno iniziano a macinare canestri importanti ed hanno preso in mano le redini del gioco, chiudendo in vantaggio per 63-58. Nell’ultimo viene fuori tutta la grinta dei biancorossi che vogliono assolutamente riscattare i due primi quarti davvero sotto tono al cospetto di un roster già retrocesso e chiudono il match sull’85-69.

Sabato terz’ultima gara del girone di ritorno della regular season contro Liburnia, alle 18.15, al "Palalabastia" di Livorno, con un’altra formazione già retrocessa.

Al. Lomb.