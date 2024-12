Basket DR1. Per la Maginot impresa sfiorata. La Gea si salva

Nell’anticipo della decima giornata del girone B di Divisione Regionale 1 la Parmolaia Maginot sfiora l’impresa contro la seconda della classe. I giovani virtussini giocano molto bene al cospetto della Gea Grosseto, una delle corazzate del torneo, ma devono arrendersi nel finale con il punteggio di 61-67 dopo aver lottato ad armi pari per 40’. L’avvio di partita è equilibrato: le due squadre vanno a braccetto per tutto il primo periodo che si chiude con gli ospiti avanti di 5 lunghezze. Nel secondo quarto i padroni di casa accelerano e grazie ad un parziale importante si portano alla pausa lunga sul +10 (43-33). Qui però l’attacco senese si blocca, complice anche la buona difesa dei maremmani che concedono solo 6 punti nel terzo parziale ai ragazzi di Locatelli (49-48 al 30’). Il quarto finale vede ancora un grande equilibrio sul parquet, ma nei minuti conclusivi i grossetani sono bravi a far fruttare la loro maggiore esperienza portando a casa una partita tutt’altro che semplice che lascia con l’amaro in bocca la compagine senese.

Il tabellino: Ciacci 15, Bianciardi 2, Giovenali 5, Falchi 7, Bartelloni, Delfino, Iannoni 2, Caldarelli 3, Liotta, Cini 5, Chellini 14, Morelli 8 All. Locatelli.