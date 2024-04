BASKET Dr1. Scirea, vietato fallire a Bertinoro contro Russi

Sfida decisiva per il Gaetano Scirea, che alle 18.30, ospita al PalaColombarone il Basket Club Russi per un match dall’elevatissimo peso specifico in chiave salvezza. Per i ragazzi di coach Solfrizzi, reduci da quattro sconfitte e nel gruppo delle quartultime da cui si determinerà l’ultima partecipante ai playout, si tratta di una ghiottissima occasione per muovere la classifica contro il fanalino di coda che ancora, da par suo, spera di conquistare un successo che gli consenta di evitare la retrocessione diretta, con la fiducia data dalla vittoria 70-65 dell’andata. Tra i giocatori chiave della formazione russiana ci sono il duo forlivese formato da Fabio Bergantini e Luigi Totaro, oltre ai giovani Allegri e Catenelli. Per lo Scirea un bivio a 5 giornate dal termine, da provare a vincere a tutti i costi.