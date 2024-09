Basket dr1. Sogno promozione. Binzago schiera due pezzi da novanta

Dopo la combattutissima finale playoff contro Ebro Milano e la rinuncia al ripescaggio estivo in C Unica, la POB Binzago affronta una nuova avventura in Divisione Regionale 1 con l’obiettivo di ripetersi, magari in meglio, e conquistare, sul campo, la categoria superiore. Le cose sono comunque state fatte per bene perché la squadra è stata rinforzata con due pezzi da novanta per la categoria a partire dall’esperto playmaker monzese classe 1985 Matteo Marinò (nella foto). Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni dopo le sue lunghissime militanze a Desio prima, Lissone poi (fino alla primavera scorsa) intervallata dall’esperienza a Olginate. Indosserà la casacca numero 17.

Con lui arriva l’eclettica ala classe ’93 Massimo Barbisan che nell’ultima stagone ha militato a MilanoTre, dopo aver legato per molti anni il suo nome in C Gold alla Virtus Cermenate. Indosserà la casacca numero 11. Giovanni Venuti, Riccardo Gromero e Federico Caglio le altre novità. Restano invece Emanuele e Sebastiano Motta, Stefano Cipolla, Tommaso Banfi, Fabio Galli, Andrea Bosa, Mattia Martin, Tommaso Campeggi, Andrea Colombo. Tato Grassi in panchina. I biancorossi giocheranno al PalaPrealpi di Seveso.

Ro.San.