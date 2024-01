Basket DR2. La Saturno è quinta

Non cambia la classifica in DR2 dopo la prima giornata di ritorno. In vetta al girone B c’è sempre la Berrutiplastics Torre (24), che vince 73-52 a Gualtieri contro le Aquile (6), trascinata dai 17 punti di Frilli, mentre dall’altra parte non bastano i 18 di Lamponi; alle spalle della capolista il solito terzetto: la Sampolese (22) doma 59-52 una Correggio (12) arrivata in val d’Enza in gran forma grazie ai 15 punti di Fontanesi, Luzzara (22) vince 64-61 in trasferta con la Go Basket (12) grazie ai 22 punti di Carpi, rischiando però grosso dopo aver condotto anche di 16 lunghezze in avvio, mentre le Gazze Canossa (22) sbancano Bagnolo battendo 76-69 l’ostica Heron (16) con 17 punti di Cantergiani. La Saturno Guastalla (16), invece, aggancia il quinto posto grazie al 70-56 del PalaChiarelli contro Campagnola (12), trascinata dai 21 punti di Maione.

Nel girone A ritrova il sorriso Sant’Ilario (8), che chiude la striscia negativa superando 67-62 in trasferta il Ducale Magik Parma (10); nel girone C sorride Castellarano (12), che prosegue la propria risalita grazie al 65-63 casalingo con Zola Predosa (16), firmato dai 15 punti di Rivi.