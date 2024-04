Basket dr2. Le Gazze quasi fuori dai play-off

Gli anticipi dell’ultima giornata hanno dato alcuni verdetti. Torre (42) e Luzzara (40) sono ai playoff, con posizione in griglia da definire: i cittadini superano 65-49 il Gelso (14), che va ai playout, e attendono la sfida delle 21,30 di oggi tra Bagnolo (26) e Sampolese (40) tifando per i locali, visto che in caso di sconfitta ospite sarebbero primi. Luzzara, invece, vince 66-58 in casa con Castelnovo Monti (22) ed è terza, a meno di un ko di San Polo che le permetterebbe di salire di una posizione. Le Gazze Canossa (38) sono un piede e mezzo fuori dalla post season dopo il flop 79-70 a Campagnola (32): se nel match esterno domenicale con Bibbiano (18) la Saturno (36) centra i 2 punti, Maioli e soci sono quinti ed esclusi. Nella sfida tra retrocesse l’Arbor (4) batte 90-84 le Aquile Gualtieri (10); oggi alle 21,30 Correggio (20)-Go Basket (16). Infine, Sant’Ilario (18) travolge 87-66 Parmacanestro (24); Castellarano (18) gioca lunedì a Sassuolo (4).