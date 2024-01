Basket e solidarietà. Whitty Summer, raccolti duemila euro per la ricerca

Con la chiusura dell’anno solare è tempo di bilanci e quello del Whitty Summer Basket, il tradizionale torneo estivo di basket a Cento, è sicuramente positivo, sia in termini di soddisfazione per un’edizione 2023 che ha visto per la prima volta il torneo disputarsi nella suggestiva cornice di Pizza Guercino, che per i risultati ottenuti dalla raccolta fondi. L’edizione, partita non senza difficoltà organizzative e logistiche e tra la perplessità generale, ha riscosso il gradimento di molti e contribuito ad animare le serate del centro storico. Questo però non significa automaticamente che la location verrà confermata per il 2024 e su questo argomento l’organizzazione rimanda il discorso ai prossimi mesi. Ad oggi comunque, grazie al contributo di tutti, è stato possibile donare duemila euro ad Ageop Ricerca, l’Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica che da oltre vent’anni è impegnata nella lotta contro i tumori e le leucemie nell’infanzia.