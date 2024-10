Basket. Esordio amaro per la Spv Vignola. Modena ’passeggia’ ad Anzola

Serie C: esordio amaro per la neopromossa Roadhouse SPV Vignola (Betti 18, Besozzi 11) che, davanti al pubblico amico, cede 67-83 ad Argenta. Dopo l’equilibrio dei primi 20’, con gli estensi avanti solamente di un possesso, la difesa ospite sale di giri e, complice anche l’inesperienza della giovane compagine modenese, scava il solco decisivo che rimane invariato fino alla sirena finale.

Divisione Regionale 1: tutto facile per Modena Basket (Mengozzi 17, Morgotti 10), che passeggia ad Anzola rifilando ai bolognesi un netto 52-87. Il 31-50 dell’intervallo lungo è frutto di canestri facili in contropiede realizzati dai ragazzi di coach Boni. Nella terza frazione l’opera viene completata, con la difesa che stringe le proprie maglie permettendo di scollinare il ’trentello’ di margine. Stecca l’esordio, invece, una rimaneggiata Ottica Amidei Castelfranco (Tomesani 24, Lorusso 22), sconfitta 86-73 a Correggio. Dopo un buon primo quarto, ed una quasi doppia cifra di vantaggio trovata, i bianco-verdi si spengono improvvisamente in difesa, subendo 52 punti nei quarti centrali e dando il vantaggio (ed il largo) ai reggiani, spinti dall’energia in uscita dalla panchina del duo Manicardi-Pietri, e dalla solidità di Pini e Sutera. Un sussulto modenese negli ultimi minuti non basta, poiché nuovamente Sutera (assieme a Messori) sentenzia il finale. Non gioisce nemmeno la PT Medolla (Mattioli 22, Mantovani 18), frenata 66-84 in casa dalla Magik Parma.

Serie B femminile: una Marta Verona formato Mvp (34 punti) conduce alla prima vittoria stagionale la Wamgroup Cavezzo (Bernardoni 10) che, in volata, riesce ad avere la meglio 58-57 sulla Pallacanestro Scandiano. Sconfitta esterna per le Basketball Sisters (Koral 21, Melloni 19), con Bsl San Lazzaro che prevale 69-64. Dopo un primo tempo passato a rincorrere (34-30), le Sisters ribaltano mettendo il naso avanti al termine della terza frazione, trascinate da capitan Melloni (47-50). Negli ultimi 10’, San Lazzaro torna ad organizzarsi e, dopo sorpassi e controsorpassi, chiude la pratica dalla lunetta.

Davide Ceglia