Basket. Etrusca, ultima chiamata per l’accesso ai playoff. Una poltrona per due, duello a distanza col Siena

Ultima chiamata, o quasi, per l’Etrusca Basket San Miniato per tentare l’accesso ai playoff promozione. La sfida adesso è a distanza tra i sanminiatesi e la formazione della Virtus Siena. Entrambi hanno 8 punti quando mancano tre giornate alla fine della fase Gold-In. Delle otto squadre in lizza solo sei accederanno all’ultimo atto di questa stagione. L’Etrusca San Miniato e il team senese si contendono l’ultimo posto disponibile e il calendario del prossimo turno sembra sorridere agli avversari. I senesi infatti sabato attendo il Basket 7 Laghi Gazzada che chiude la classifica con appena 2 punti (nessuna vittoria in questa fase) e sulla carta si preannuncia una vittoria agile per i padroni di casa.

I sanminiatesi giocano invece domenica in casa (consueto appuntamento alle ore 18 al PalaCrédit Agricole) contro la capolista Saronno che si presenta con 16 punti reduce dal successo contro Cecina. I ragazzi della Rocca faranno di tutto per eguagliare la splendida vittoria esterna centrata all’andata sul parquet varesino con un distacco di 4 lunghezze. E con il proposito di riscattare la prima sconfitta sul campo contro Casale Monferrato incassata nel turno infrasettimanale prima della pausa di Pasqua.

In questa trasferta i biancorossi non hanno potuti contare sulla presenza di Igor Jovanovic (a causa di un brutto colpo subito in allenamento alla vigilia del match) e di Lorenzo Scardigli allora impegnato con la Nazionale Under 16. Nonostante queste assenze Capozio e compagni (che partivano da un punteggio di 20-0 imposto dalla sconfitta a tavolino per la gara non disputata a San Miniato) hanno lottato a viso aperto perdendo 69-61. Appuntamento quindi a domenica per il verdetto sull’accesso ai playoff.

Stefania Ramerini