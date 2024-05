Basket femminile A2. Gatti: "Matelica, anno soddisfacente»

Con una cena al ristorante "Secondo tempo" di Matelica, cui ha fatto seguito la foto di rito in Piazza Enrico Mattei, si è conclusa la stagione sportiva della Halley Thunder, la terza consecutiva in serie A2. Una stagione in cui la squadra di coach Domenico Sorgentone ha ottenuto il quarto posto in regular season con 34 punti (17 vittorie, 9 sconfitte), la semifinale in Coppa Italia e i quarti di finale ai playoff del campionato. "Abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita – ha sottolineato il presidente Euro Gatti – e non possiamo che essere soddisfatti. C’è mancato un pizzico per raggiunge la semifinale playoff, ma vorrà dire che sarà l’obiettivo del prossimo anno. Grazie a giocatrici, staff tecnico, collaboratori, sponsor, tifosi e tutti coloro che ci sono stati al fianco". Ora si comincia a programmare il campionato 2024-2025, con il direttore sportivo Piero Salari già a lavoro per mettere insieme i tasselli del nuovo mosaico. Resterà coach Sorgentone? "Con la società il discorso è aperto – dichiara il tecnico, per la prima volta in carriera impegnato in un torneo femminile – e insieme cercheremo di capire se ci sono le condizioni per proseguire il nostro rapporto". Lui si dice comunque soddisfatto dell’esperienza: "È stata un’annata divertente, ho trovato piacere a guidare questa squadra composta da atlete straordinarie. Sono orgoglioso di averle potute allenare. Peraltro abbiamo vissuto una stagione tribolatissima, iniziata senza tre giocatrici. Poi, dopo l’infortunio della Gonzalez - una perdita clamorosa, la sua - sono arrivati a gennaio infortuni e malanni. Abbiamo perso quattro gare di fila e lì siamo scesi in classifica. Però, alla fine, siamo riusciti a chiudere il campionato in modo esaltante e la semifinale playoff ci poteva stare, perché la serie con Broni è stata davvero molto equilibrata e avremmo potuto vincere noi. In ogni caso Matelica è una realtà giovane e ha tutto per crescere ancora".

m. g.