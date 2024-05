Basket femminile. Binci: "Feba ora testa alle gare contro Cagliari»

Terminate le final four di basket femminile, la Feba torna a lavorare in vista della doppia sfida (12 e 19 maggio) contro la Virtus Cagliari per cercare di strappare il pass per le finali nazionali. A Ladispoli le biancoblù hanno giocato alla pari contro Perugia ed Elite Roma, e c’è mancato poco per arrivare a giocarsi la finale. "Il bilancio delle final four – dice la giocatrice Sofia Binci – può essere comunque positivo. Contro Perugia siamo partite bene, peccato per il secondo quarto che ci ha condannato alla sconfitta, anche se poi abbiamo reagito bene. Contro l’Elite Roma abbiamo affrontato la partita con determinazione perché volevamo conquistare il terzo posto: abbiamo messo in campo tutto il nostro impegno e siamo riuscite a centrare l’obiettivo. Adesso testa alle prossime due sfide contro la Virtus Cagliari per provare a prolungare la stagione".