Basket femminile, il derby. Matelica piega Civitanova

Matelica

75

Civitanova

45

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash 2, Cabrini 17, Patanè 6, Celani 13, Gramaccioni 4, Gonzalez 8, Zamparini, Poggio 17, Bonvecchio 8, Andreanelli, Sanchez, Catarozzo. All. Sorgentone.

BAGALIER FEBA CIVITANOVA: Streni, Panufnik 2, Sciarretta 1, Romanelli, Perini 7, Mini 10, Binci 4, Contati, Bocola, Jaworska 18, Pelliccetti 3. All. Ferazzoli.

Arbitri: Valletta e Maria.

Parziali: 23-14, 35-20 (12-6), 56-33 (21-13), 75-45 (19-12)

Le matelicesi aprono il girone di ritorno, e il 2025 in casa, con una vittoria nel derby provinciale di A2 femminile. Il match ha avuto un primo quarto scoppiettante, giocato a gran ritmo da entrambe le formazioni. Impattano molto bene Cabrini da una parte e Jaworska dall’altra; quest’ultima alla fine sarà la miglior realizzatrice della gara con 18 punti. Nella seconda frazione Civitanova cerca di stringere di più le maglie difensive, e in parte ci riesce, limitando l’azione offensiva locale. La partita cala di intensità. All’intervallo, comunque, la Halley Thunder arriva con il massimo vantaggio di 15 lunghezze (registrato anche in precedenza, a 3 minuti e 50 dal riposo, sul 33-18). In avvio di ripresa la Feba riparte molto bene e si rifà sotto con un parziale di 5-0 (37-27, 39-29), però le padrone di casa riprendono in mano le redini della sfida e con tre punti di Poggio e una "bomba" di Cabrini (la terza per lei in quel momento) scavano un solco che, via via, diventerà sempre più profondo (+23 al termine del terzo quarto). L’ultima frazione è a senso unico in favore della formazione matelicese, tanto che nel finale il distacco sulle civitanovesi arriva fino al +35 (75-40).

Con questo successo la Halley Thunder consolida il suo quarto posto in classifica, che le è valso – al giro di boa – l’accesso alla Final eight di Coppa Italia, in programma all’inizio di marzo. La Feba invece resta a quota 6. L’Mvp di giornata è Alessia Cabrini, prima giocatrice del basket femminile a essere "microfonata" in una gara ufficiale: i suoi audio durante il match saranno poi utilizzati dall’Ufficio stampa del Club per un servizio sul derby.

m. g.