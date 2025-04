Playoff A2: Halley Thunder debutta contro Jolly Acli Livorno al PalaChemiba

Chiusa la regular season dopo sei mesi ricchi di colpi di scena, l’A2 entra nel vivo coi playoff, in cui le squadre del girone A affrontano quelle del girone B. La Halley Thunder debutta la sera di Pasquetta, lunedì alle 20, al PalaChemiba di Cerreto contro il Jolly Acli Livorno. La sfida è al meglio delle tre partite, con le matelicesi che hanno il fattore-campo a favore. In caso di passaggio del turno, la semifinale sarà contro la vincente del quarto di finale che mette di fronte le lombarde della Limonta Costa Masnaga e l’Apleria Bolzano. La Halley Thunder deve eliminare la formazione livornese allenata da coach Angiolini che ha chiuso al quinto posto la regular season, dopo essere entrata in punta di piedi in questa serie "cadetta". A poco a poco, infatti, ha dimostrato di non voler fare solamente la comparsa e ha portato un’energia diversa rispetto ad altre compagini del girone. Fra i suoi punti di forza troviamo una Georgieva in gran spolvero (12.1 punti, 8.8 rimbalzi e 17.2 di valutazione). E, secondo gli addetti ai lavori, non sembrano esserci limiti per le toscane. Ma Gonzalez (2 mila punti fatti in A2) e compagne sapranno farsi valere. Gara2 si giocherà a Livorno giovedì 24 alle 21, mentre l’eventuale gara3 sarà di nuovo al PalaChemiba (domenica 27, alle 18).

m. g.