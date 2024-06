Basket femminile. Perugia riparte dalla conferma di coach Posti

PERUGIA – La Pallacanestro Perugia riparte da Francesco Posti (foto). Il coach, nonché responsabile del settore giovanile, è il primo tassello del gruppo delle ragazze della B che proveranno di nuovo l’assalto all’A2. "Sono felice della fiducia da parte della società. Il nostro obiettivo – sottolinea Posti – come abbiamo ribadito anche due minuti dopo aver perso la gara di ritorno contro Salerno, società alla quale faccio i complimenti per la promozione, resta quello di essere competitivi anche nella stagione che verrà". Non solo Posti perché con lui ci sarà anche l’assistant coach Alessio Nicolini, a conferma della volontà della dirigenza di premiare la bontà del lavoro fatto quest’anno, con le biancorosse sconfitte solo, in semifinale, dalla corazzata campana poi salita in A2. Conferme sul fronte tecnico ma anche per quanto riguarda il roster. Vestiranno infatti la maglia biancorossa anche nella prossima stagione le due ragazze della vecchia guardia, Federica Manganello e Francesca Aquinardi, nella Pallacanestro Perugia ormai dal settore giovanile e, insieme a loro, anche Beatrice Olajide, che può essere ormai considerata una veterana del gruppo.