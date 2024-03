Basket femminile Serie A1. Giussano si arrende al Mantova: "Ma abbiamo dato filo da torcere»

Non riesce il colpaccio al Giussano, che esce sconfitto 59-53 dalla partita in trasferta contro Mantova. "Loro venivano da nove successi consecutivi e hanno confermato di essere in un ottimo periodo di forma – è il commento di Dario Aramini, coach delle foxes –, noi abbiamo dimostrato una volta di più che, pur con qualche limite, riusciamo a esprimere una buona pallacanestro grazie al gruppo affiatato, che lotta alla pari contro tutte le formazioni, anche le più forti del campionato". Poi analizza il match: "Nella prima parte Mantova è scappata via a +12. All’intervallo, nonostante gli errori al tiro, eravamo in scia con un distaccco di soli 3 punti. Siamo tornati sul parquet consapevoli che potevamo fare meglio e questo è successo. Abbiamo deciso di mettere alla prova le giocatrici della panchina, che hanno supplito al momento di stanchezza delle titolari difendendo in modo egregio. Con le seconde linee, in particolare grazie agli spunti di Sorrentino e Lussignoli, siamo riusciti anche a mettere la freccia del sorpasso sul 45-46 del quarto tempino". Ma ormai le avversarie hanno preso le misure a Klaudia Niedzwiedzka e "riescono a limitare enormemente il suo potenziale, anche perché non è al top come condizioni fisiche – constata il coach –. Anche Bonadeo ha sbagliato tanti tiri ma si è resa preziosa catturando la bellezza di nove rimbalzi. Siamo dispiaciuti per questa sconfitta perché manca davvero poco per essere al livello delle prime della classe".

In ogni caso, "torniamo a casa soddisfatti per le buone prestazioni di Manzotti, in grossa crescita, di Gatti, che è andata in doppia, e di Diotti, che si è espressa sui suoi livelli consueti. Soprattutto siamo contenti del ruolo recitato dalle giocatrici che escono dalla panchina, che hanno dato un notevole impulso soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva".

Antonella Galimberti