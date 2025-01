Basket femminile - Serie "B» e giovanili. Dianda nel giro della Nazionale. Brilla il talento del Green Le Mura

In attesa di ritornare a giocare sul parquet per quanto riguarda la regular season, il Green Le Mura Spring continua ad allenarsi, dopo la sconfitta in finale di Coppa Toscana patita contro l’Acqua dell’Elba Nico Basket. Un match dove le biancorosse di coach Ferretti sono uscite a testa alta, al termine di una bona competizione, giocata sempre su ritmi alti.

In casa biancorossa c’è grande soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto dalla giovanissima Sofia Dianda. Classe 2009, è entrata nel giro della Nazionale azzurra di categoria e parteciperà con i colori della società biancorossa ai campionati Under 17, Under 19 e al campionato seniores di serie "B" interregionale. Dall’inizio della stagione e fino alla sosta natalizia, quindi, in due o tre mesi, a seconda delle categorie, ha totalizzato più di 500 punti in partite ufficiali. Per la precisione 514, dei quali 205 nelle 7 gare di Under 17 e 283 nelle 10 gare di Under 19 e 26 in serie "B", con una media, nelle giovanili, di 28.7 punti a gara.

Un bel riconoscimento per tutta la società biancorossa ed in particolare per Imma Gentile, direttrice sportiva, che, da questa stagione, sta cercando di valorizzare assieme al suo staff le tante ragazze che compongono il settore giovanile ed iniziano ad affacciarsi a palcoscenici importanti. Segno che il lavoro fatto con dedizione e competenza paga sempre.

Sul fronte prima squadra la "ds" è alla ricerca di una pedina importante per rimpiazzare Vera Cherkaska, atleta ucraina che, a causa della difficile situazione che il suo paese sta vivendo, ha deciso di rescindere consensualmente l’accordo che la legava al Green Le Mura Spring.

Sicuramente, in questo mercato di gennaio, arriverà un altro elemento che rafforzerà un roster che sta già facendo molto bene con coach Ferretti.

