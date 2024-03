BASKET FEMMINILE SERIE B. Puianello ha ancora il mal di trasferta . Tutto facile per Scandiano contro Fidenza

Nella seconda giornata di ritorno della Poule Playoff, la Chemco Puianello (12) torna a casa sconfitta dal parquet della Magika Castel San Pietro (10) per 70-64, confermando così il mal di trasferta in questa seconda fase. L’ago della bilancia pende a favore della Magika già nel primo quarto (22-16 al 10’), complici anche i tanti falli fischiati a carico delle gialloblu (ben 9 falli a referto nei primi dieci minuti). La truppa castellese prova a recuperare grazie alla solita, devastante, Isabella Olajide (24 punti e 7 rimbalzi) ma non riesce mai a mettere il muso avanti e così le bolognesi conducono il match davanti nel punteggio (39-31 al 20’, 54-48 al 30’), seppur di poche lunghezze, fino alla fine.

Chemco Puianello: Oppo 8, Olajide 24, Manzini 14, Luppi, Albertini n.e., Dettori 4, Dzinic 5, Raiola 6, Cherubini 3, Graffagnino n.e., Gizynska, Castagnetti n.e.. All. Giroldi.

Tutto facile per l’Aluart Scandiano (12) nella Poule Playout; le biancoblu partono male (5-14 al 10’) ma rimontano prima dell’intervallo (25-23 al 20’) e portano a casa due punti in scioltezza (52-32 al 30’), imponendosi per 70-50 su Fidenza (10).

Aluart Scandiano: Susca 8, Bini 3, Balboni 1, Marino 13, Meglioli A. 9, Capelli 6, Teti, Pellacani 4, Brevini 10, Torelli 1, Soncini 3, Meglioli E. 12. All. Pozzi.

