Basket femminile Serie B: semifinale promozione. Puianello, blitz a Padova. Al ritorno sarà molto dura

PADOVA1

51

PUIANELLO

52

GATTAMELATA PADOVA: Marcon, Pilli 20, Beraldo 2, Salmaso, Cognolato 6, Boaretto, Meneghini 5, Gambarin 1, Angelini 7, Sorrentino 2, Antonello 8. All. Tomei.

CHEMCO PUIANELLO: Oppo 5, Valdo n.e., Olajide 9, Manzini 15, Luppi, Dettori 20, Dzinic 1, Raiola 2, Cherubini, Graffagnino n.e., Gizynska, Castagnetti n.e.. All. Giroldi.

Arbitri: Correale (Ve) e Corrias (Pn).

Parziali: 15-13, 24-21, 36-39.

Nella gara di andata delle semifinali per la promozione in Serie A2, la Chemco Puianello espugna il parquet del Gattamelata Padova dopo un’autentica battaglia punto a punto e un gioco molto fisico. Le alchimie tattiche difensive di Padova si concentrano subito su Olajide, allora è l’esperta Linda Manzini a sbloccare l’attacco castellese mettendo a referto tutti i primi otto punti della Chemco. Nei quarti centrali, invece, ci pensa Dettori con ben quattro triple e alcune penetrazioni, condite da sette rimbalzi, a tenere in partita le gialloblu. Si va avanti sempre con distacchi minimi e, nel finale, Olajide dopo essersi messa a servizio della squadra catturando tredici rimbalzi, si sblocca anche in attacco, segnando i due tiri liberi del 51-52 a 32" dal gong. Padova sbaglia il controsorpasso, poi Oppo fa 0/2 dalla lunetta a 4 secondi dal termine, infine le padrone di casa non riescono a costruire il tiro della vittoria.

Sabato si torna in campo sul parquet di Puianello per la gara di ritorno al termine della quale chi avrà la differenza canestri favorevole sui due match, stacca il pass per la finalissima, sempre su doppio confronto, che decreterà chi sale in A2. Nella gara di andata dell’altra semifinale, Cagliari ha superato le lombarde del Pontevico per 46-38; anche in questo caso, il retour-match è in programma sabato.

Nelle altre gare di andata delle semifinali (in tutto sono 4 concentramenti con semifinali e finali da cui usciranno le quattro vincitrici che verranno promosse in A2), Cavezzo, del coach scandianese Gigi Piatti, ha superato Ariano Irpino per 68-54, mentre le bolognesi del Basket Sisters, del coach reggiano Nicolò Simonini, hanno vinto 65-59 contro Albino.

Cesare Corbelli