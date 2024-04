Basket femminile. Vis Rosa finalista in C. Ora sfiderà Granarolo La serie C femminile Istituti Polesani Vis Rosa vince gara 2 semifinale playoff contro Noceto, qualificandosi per la finalissima e la promozione in serie B. Partita equilibrata con tanti falli, ma le ragazze di coach Vaianella controllano e festeggiano la vittoria. Prossimo incontro contro Granarolo il 20/05 al Palapalestre.