Basket. Final Three: la Gea aspetta gli altri nomi

La Gea, vincitrice della finale del girone A del campionato di Divisione regionale 1 superando in tre partite l’Ineos Rosignano, dovrà aspettare ancora qualche giorno per conoscere le avversarie delle Final Three, che assegneranno l’unico posto disponibile per la serie C unica 2024-205. In gara3 negli altri due gironi sia Cestistica Pescia che Virtus Certaldo hanno fatto valere il fattore campo nella serie contro Cus Firenze e Simus Monteroni.

La squadra grossetana guidata da Marco Santolamazza starà alla finestra ad aspettare gli eventi. Il concentramento finale si giocherà domenica con la Gea impegnata in casa, il 9 giugno (con la Gea a riposo) e il 16 giugno, con Furi e compagni sorteggiati in trasferta. Per la società biancorossa si tratta di una bellissima soddisfazione, con la qualificazione arrivata grazie a una striscia di sette vittorie consecutive nei playoff, quattro in trasferta e tre in casa, che hanno consentito di sbarazzarsi di tre formazioni, Valdicornia, Libertas Lucca e Ineos Rosignano, che hanno preceduto la Gea nella regular season. Quando il gioco si è fatto duro, insomma, i campioni grossetani sono venuti fuori.