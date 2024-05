Basket. Firmato uno storico accordo tra Poggiboni e Valdelsa. Un patto con lo scopo di valorizzare i propri talenti

Un accordo storico nella pallacanestro. Poggibonsi e Valdelsa Basket di Colle danno vita a un’intesa per valorizzare i loro settori giovanili. I due presidenti, Nicola Pucci e Gianluca Pacciani, davanti a dirigenti e amici dei due sodalizi e alla presenza dei sindaci dei due Comuni, hanno firmato un apposito protocollo per l’iniziativa. Progetto Giovani è il nome. Supervisione tecnica di Simone Cini e Jacopo Lanza, rispettivamente responsabili del settore giovanile di Poggibonsi e Valdelsa Basket. Sei le squadre che i due club porteranno avanti in condivisione: due ciascuna per under 14, under 15 e under 17. L’idea? Avere per ogni gruppo due squadre. Interessati complessivamente circa duecento baby cestisti del circondario. "Per noi è una grande soddisfazione essere arrivati a questo accordo – afferma il presidente di Poggibonsi Basket, Nicola Pucci – per una collaborazione che comunque esiste ormai da tempo tra Valdelsa Basket e Poggibonsi, ma che oggi vuole essere ancora più solida. L’obiettivo è rendere l’offerta per i nostri giovani ancora più interessante, riuscire a veder alzare il livello dei nostri ragazzi che vorranno vestire la maglia delle nostre società, ma soprattutto garantire a tutti la possibilità di indossare una maglia di pallacanestro a prescindere dalle qualità tecniche. Chi è più indietro deve avere comunque la possibilità di giocare a basket a casa ed essere allenato da coach di alto livello come quelli che le società possono garantire". Il commento del presidente del Valdelsa Basket, Gianluca Pacciani:" Questo accordo è la formalizzazione di una collaborazione che viene da lontano. Oggi le piccole società come le nostre, che hanno a cuore il presente e il futuro dei ragazzi del territorio, devono offrire a tutti la possibilità di individuare il percorso formativo più idoneo".