Basket giovanile, a Chiusi dal 29 aprile al 5 maggio. Vis, conto alla rovescia verso le finali scudetto

Domenica a Oderzo l’ultima gara coi ‘grandi’ prima dei playoff, poi per Riccardo Romondia, Barou Yarbanga e Assane Sankaré sarà tempo di pensare alle finali nazionali Under 19 Eccellenza, in programma dal 29 aprile al 5 maggio a Chiusi, in Toscana. Per i tre prospetti più luminosi di scuola Vis 2008 si apre un periodo importante per la propria crescita personale, mentre per la società del patron Bertelli è il raggiungimento di un traguardo storico che pone il sodalizio biancazzurro alla pari di grandi realtà italiane della pallacanestro. Le finali nazionali sono strutturate in quattro gironi da quattro squadre ciascuno: le prime classificate di ogni raggruppamento saranno ammesse direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e le terze classificate affronteranno gli spareggi per accedere alla fase ad eliminazione diretta.

La Vis di coach Lorenzo Santi è inserita nel girone B assieme a Fortitudo Francavilla, Pallacanestro Varese e Pistoia Basket 2000. Il raggiungimento dell’ultimo atto per l’assegnazione dello scudetto è per i giovani biancazzurri il coronamento di un percorso che li ha visti al comando del proprio girone per lunghi tratti del campionato, prima del sorpasso nelle ultime due giornate avvenuto per mano di Milano e Fidenza.

"Abbiamo raggiunto le finali nonostante fossimo in uno dei gironi più competitivi del campionato – le parole dell’allenatore Lorenzo Santi –, è stato un percorso che ha visto i ragazzi crescere giorno dopo giorno, anche grazie alla collaborazione delle squadre ‘senior’ nelle quali hanno maturato esperienza". L’obiettivo più plausibile per i giovani della Vis? Sicuramente passare il girone e affrontare i quarti di finale, poi servirà anche un po’ di fortuna per arrivare fino in fondo: ma il gruppo ha tutto per fare bene e per cogliere un risultato importante.

j.c.