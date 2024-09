Basket giovanile. Benedetto ’64, riparte l’attività con nuovi tecnici

Il conto alla rovescia è terminato e dopo una lunga estate la nuova annata della Benedetto 1964 Cento è iniziata. La stagione 2024/25 rappresenta un anno particolare perchè segnerà il 30esimo anniversario del sodalizio che dal 1995 opera ininterrottamente per la crescita e lo sviluppo della pallacanestro giovanile a Cento.

L’estate in casa Benedetto ‘64 ha portato all’ingresso di nuove figure nell’organigramma tecnico: Gabriele Giuliani, coach con trascorsi importanti a livelli nazionali e in particolare a Cento, sarà il direttore tecnico e guiderà i gruppi U19 (iscritti al campionato Gold ma che dovranno affrontare il torneo di qualificazione) e U15 Gold. Kristian Pasquetin ricoprirà il ruolo di responsabile del settore giovanile e sarà il coach degli U17 Gold e degli U14 Gold, mentre Elena Corà sarà la responsabile dell’area minibasket, nonchè del settore femminile che in questa stagione parteciperà al campionato giovanile U13. La linfa del movimento di basket a Cento resta il Minibasket, l’inizio dell’attività è avvenuto lunedì con due tradizionali settimane di Open Day per avvicinarsi al gioco della pallacanestro, poi dall’inizio della scuola in avanti ci sarà tanto modo di fare squadra, imparare e, soprattutto, divertirsi, che sono gli ingredienti fondamentali della formula.