Basket giovanile. Bonomi e Zotti ancora trascinanti

Le formazioni giovanili forlivesi calano una ‘doppietta’. Sia l’Under 17 che l’Under 15 sono infatti uscite a braccia alzate dai rispettivi impegni di campionato.

Sempre avanti nel punteggio, l’Under 17 si è imposta facilmente sul campo di Genova, superando i padroni di casa della Pgs Auxilium per 50-66 con 15 punti di Bonomi, neo nazionale ‘azzurrino’. I biancorossi si portano così al quarto posto in solitaria del girone interregionale. L’Under 15, invece, ha avuto la meglio della Polisportiva Masi, a Casalecchio, per 75-80 dopo un overtime, al termine di un match sempre in equilibrio. In grande evidenza Zotti, anche lui recentemente convocato nella Nazionale della sua età, autore di 15 punti. Forlì cala così il bis (aveva superato i bolognesi anche tra le mura amiche) e sale al sesto posto in graduatoria a quota 34 punti.