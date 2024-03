Basket giovanile. Due sconfitte e una vittoria nel bilancio dei gruppi Vis Rosa

Due vittorie e una sconfitta per le formazioni di Vis Rosa, a cominciare dal campionato senior regionale Csi, in cui la squadra allenata da Brandini centra la terza vittoria consecutiva battendo 40-34 il Cma Medicina. La squadra finalista dello scorso anno viene addomesticata dalle maglie difensive ‘vissine’, che chiudono la porta lasciando una miseria alle avversarie, capaci di mettere a referto negli ultimi trenta minuti solo 19 punti. La vittoria nel finale arriva senza troppi patemi nonostante un attacco poco prolifico: per Vis Rosa la miglior marcatrice è Spitaleri con 17 punti a referto. Passando all’Under 15, le ragazze di coach Frignani hanno la meglio 55-44 sulla Valtarese, ritornando ai due punti dopo lo stop di Puianello. Due punti guadagnati che risollevano il morale e riportano fiducia all’interno dello spogliatoio, top scorer Nako Moni con 24 punti.

Sconfitta a testa alta, invece, per il gruppo delle Esordienti allenate da Stefania Campana, che tengono testa a Francesco Francia nonostante le tante defezioni. Grandi i miglioramenti che si sono visti in campo, tanto che le avversarie hanno fatto i complimenti alle ragazze a fine partita. Il risultato finale, 39-21 in favore delle bolognesi, è fin troppo severo per quanto Vis Rosa ha fatto vedere in campo.

