Basket giovanile, l’evento organizzato dalla 4 Torri dal 25 al 28 aprile con club che fanno l’Eurolega. I migliori prospetti under 13 al ’Città di Ferrara’

L’Entry Level Tournament ‘Città di Ferrara’ ospiterà alla Bondi Arena, dal 25 al 28 aprile, otto tra le migliori formazioni Under 13 d’Europa.

Dopo il successo dello scorso anno targato Olimpia Milano, la 4 Torri – organizzatrice dell’evento – ha alzato notevolmente i giri del motore: ben sei, infatti, le squadre provenienti dall’Eurolega, una dall’Eurocup e una selezione dei migliori talenti europei, di cui faranno parte pure quattro ragazzi ferraresi. Nel dettaglio, le formazioni partecipanti saranno Olimpia Milano, Virtus Bologna, Barcellona, Stella Rossa Belgrado, Bayern Monaco, Panathinaikos, Reyer Venezia e Orange 1 Bassano.

Quest’ultima raccoglierà i migliori talenti Under 13 europei, oltre a quattro ‘canterani’ di Vis 2008, 4 Torri, Scuola Basket e Cestistica Argenta che proveranno l’ebbrezza di sfidarsi contro squadre di livello altissimo.

In un momento in cui il movimento del basket ferrarese è nel pieno della sua ripartenza, il torneo diventa un appuntamento di coesione e di orgoglio per la città, che si appresta così ad accogliere i futuri campioni della pallacanestro internazionale. "La manifestazione è già diventata un punto di riferimento a livello europeo – le parole dell’assessore allo sport Andrea Maggi –, fa piacere che si sia pensato di coinvolgere quattro atleti cittadini, a dimostrazione che mai come quest’anno si respira un grande senso di appartenenza e di collaborazione tra le società di basket della provincia".

Il main sponsor del torneo sarà Aeffe Ristrutturazioni, mentre lo sponsor tecnico sarà Macron. Per quanto riguarda la parte di comunicazione sui social network e di diretta delle partite, il tutto sarà gestito grazie alla collaborazione delle pagine Mr. Hoop e ItalHoop.

Tutti i risultati delle partite saranno visibili in tempo reale sull’app Swish, mentre Ascom offrirà le coppe e le targhe per le premiazioni finali.

