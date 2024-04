Basket giovanile. L’Under 17 spera: agganciata Varese

Seconda vittoria consecutiva per la formazione Under 17 Eccellenza della Pallacanestro 2.015, che, dopo aver vinto a Genova, espugna anche il campo di Varese. Forlì si impone brillantemente per 67-94, facendo la differenza in un secondo tempo da ben 54 punti segnati. Due ragazzi hanno superato quota 20 punti, con Bonomi (24) ed Ercolani (21) ad imprimere il cambio di passo verso un successo fondamentale. I biancorossi salgono infatti a 10 punti nella classifica del girone interregionale e resta ancora in lizza per un posto agli spareggi per le Finali nazionali. I ragazzi di Gandolfi occupano il secondo posto a -6 dall’imprendibile capolista Reyer Venezia, appaiata a Borgomanero e alla stessa Varese.

Finisce invece ko l’Under 15 Eccellenza forlivese, che cade in casa contro Modena (54-60 il finale) al termine di un match sempre in equilibrio. Tra le fila di Forlì vanno in doppia cifra soltanto Grandini (12) e Russo (11).